Le parti relancé?

Bernard Drainville a lancé officiellement sa candidature à la chefferie de la CAQ dimanche dans sa circonscription à Lévis.

Les plus récents sondages montrent que la CAQ aurait plus de chances d’obtenir des suffrages si Christine Fréchette était nommée à la tête du parti.

Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour revenir sur la course à la chefferie de la CAQ, dimanche au micro de Denis Lévesque.

Selon lui, les plus récents chiffres sont positifs pour la CAQ et pour François Legault qui pourrait voir son parti être relancé si Christine Fréchette lui succède.