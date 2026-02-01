Le parti relancé?

Bernard Drainville a lancé officiellement sa candidature à la chefferie de la CAQ dimanche dans sa circonscription à Lévis.
Les plus récents sondages montrent que la CAQ aurait plus de chances d’obtenir des suffrages si Christine Fréchette était nommée à la tête du parti.
Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour revenir sur la course à la chefferie de la CAQ, dimanche au micro de Denis Lévesque.
Selon lui, les plus récents chiffres sont positifs pour la CAQ et pour François Legault qui pourrait voir son parti être relancé si Christine Fréchette lui succède.
«Christine Fréchette, qui est quand même la favorite dans la course à la chefferie de la CAQ, elle score fort. [...] Mais si elle est la cheffe de la CAQ, la CAQ est ressuscitée. Je te rappelle, Denis, qu'il n'y a pas longtemps, ça fait depuis un an ou deux qu'on disait : "la CAQ, c'est fini, s'il y avait des élections, la CAQ ne ferait pas élire un seul député, François Legault amène la CAQ à la tombe".»