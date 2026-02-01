 Aller au contenu
Politique provinciale
Le parti relancé?

Course à la chefferie de la CAQ: «François Legault a réussi son pari»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 février 2026 11:05

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour
Christian Dufour
Christian Dufour / Cogeco Média

Bernard Drainville a lancé officiellement sa candidature à la chefferie de la CAQ dimanche dans sa circonscription à Lévis.

Les plus récents sondages montrent que la CAQ aurait plus de chances d’obtenir des suffrages si Christine Fréchette était nommée à la tête du parti.

Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour revenir sur la course à la chefferie de la CAQ, dimanche au micro de Denis Lévesque.

Selon lui, les plus récents chiffres sont positifs pour la CAQ et pour François Legault qui pourrait voir son parti être relancé si Christine Fréchette lui succède.

«Christine Fréchette, qui est quand même la favorite dans la course à la chefferie de la CAQ, elle score fort. [...] Mais si elle est la cheffe de la CAQ, la CAQ est ressuscitée. Je te rappelle, Denis, qu'il n'y a pas longtemps, ça fait depuis un an ou deux qu'on disait : "la CAQ, c'est fini, s'il y avait des élections, la CAQ ne ferait pas élire un seul député, François Legault amène la CAQ à la tombe".»

Christian Dufour

