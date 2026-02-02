Un autre scandale SAAQclic?

Le gouvernement fédéral est peut-être en train de vivre son scandale SAAQclic avec le logiciel Current.

Il s'agit du programme informatique gérant les prestations de retraite aux personnes âgées.

Pendant que la facture explose, soit près de 6,6 milliards et un dépassement de coûts de près de 300%, le système cause de sérieux maux de tête, notamment dans le versement des prestations de retraite.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier aborder le tout, lundi matin, à l'émission Lagacé le matin.

Autres sujets traités: