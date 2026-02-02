À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde le cas de Greg Chamandy, l'ex-PDG de Gildan, dont les démêlés avec le fisc québécois mettent en lumière des pratiques de dépenses personnelles injustifiées.

M. Chamandy aurait tenté de faire passer des millions de dollars en dépenses d'affaires, incluant un spectacle de 2,2 millions de dollars organisé par sa femme devant les pyramides d'Égypte, ainsi que 57 millions de dollars en frais d'intérêts pour un prêt de 114 millions logé dans une banque privée à la Barbade.

Débouté par les tribunaux, son cas illustre, selon l'animateur, «une fable sur l'appétit vorace des millionnaires et des milliardaires» qui cherchent à éviter de payer leur juste part d'impôts.