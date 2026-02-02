 Aller au contenu
Société
Démêlés avec le fisc québécois

Gildan: «Des gens riches qui trouvent toujours le moyen de fourrer le public»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 février 2026 06:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde le cas de Greg Chamandy, l'ex-PDG de Gildan, dont les démêlés avec le fisc québécois mettent en lumière des pratiques de dépenses personnelles injustifiées.

M. Chamandy aurait tenté de faire passer des millions de dollars en dépenses d'affaires, incluant un spectacle de 2,2 millions de dollars organisé par sa femme devant les pyramides d'Égypte, ainsi que 57 millions de dollars en frais d'intérêts pour un prêt de 114 millions logé dans une banque privée à la Barbade.

Débouté par les tribunaux, son cas illustre, selon l'animateur, «une fable sur l'appétit vorace des millionnaires et des milliardaires» qui cherchent à éviter de payer leur juste part d'impôts.

«C'est une fable sur l'appétit vorace des millionnaires et des milliardaires [...] il y a des gens qui sont immensément riches, qui ont les moyens de payer leurs impôts et qui trouvent toujours le moyen d'essayer de fourrer le public.»

Patrick Lagacé

Autres sujets traités:

  • Un sondage place Paul St-Pierre Plamondon en tête de l'appréciation des Québécois;
  • Bernard Drainville stagne à 27% d'opinions favorables;
  • Course à la succession de la CAQ: Bernard Drainville se distance du bilan de François Legault;
  • Congrès conservateur: Pierre Poilievre obtient un vote de confiance massif de 87,4% à Calgary;
  • Vandalisme coûteux: trois adolescents causent pour 1,4 million de dollars de dommages au Cégep Édouard-Montpetit;
  • Système Cúram: le Bloc Québécois demande des comptes sur l'explosion des coûts;
  • Immigration et bureaucratie: un permis de travail révoqué pour avoir échoué à un test de français par un seul point;
  • Programme de l'expérience québécoise (PEQ): des maires et chefs d'entreprises réclament toujours une clause grand-père;
  • Montréal peine à remplir ses nids-de-poule;
  • Exploitation chez Uber Eats: des conditions précaires pour les livreurs;
  • Dossier Jeffrey Epstein: de nouveaux documents embarrassants pour plusieurs personnalités mondiales.

