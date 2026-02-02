Une affaire judiciaire stupéfiante a mené à l'arrêt des procédures contre huit individus accusés de trafic de stupéfiants.

La décision du juge Gregory Moore découle d'une relation intime secrète entretenue pendant plusieurs mois entre la procureure de la Couronne, Me Alice Bourbonnais-Rougeau, et l'un des avocats de la défense, Me Mathieu Rondeau-Poissant.

En plus de cette relation clandestine, la preuve révèle que l'avocat aurait transmis des informations confidentielles sur les accusés à la procureure, laquelle aurait par la suite détruit des preuves importantes.

Les deux juristes ont menti à leurs collègues et à leurs supérieurs pour camoufler leur liaison, entachant gravement l'intégrité du processus judiciaire.

