Justice et faits divers
Une affaire judiciaire stupéfiante

Relation secrète entre avocats: un procès pour trafic de drogue avorté

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 février 2026 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Relation secrète entre avocats: un procès pour trafic de drogue avorté
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Une affaire judiciaire stupéfiante a mené à l'arrêt des procédures contre huit individus accusés de trafic de stupéfiants.

La décision du juge Gregory Moore découle d'une relation intime secrète entretenue pendant plusieurs mois entre la procureure de la Couronne, Me Alice Bourbonnais-Rougeau, et l'un des avocats de la défense, Me Mathieu Rondeau-Poissant.

Écoutez la chroniqueuse aux faits divers  Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

En plus de cette relation clandestine, la preuve révèle que l'avocat aurait transmis des informations confidentielles sur les accusés à la procureure, laquelle aurait par la suite détruit des preuves importantes.

Les deux juristes ont menti à leurs collègues et à leurs supérieurs pour camoufler leur liaison, entachant gravement l'intégrité du processus judiciaire.

Autres sujets traités:

  • Drame à Brossard: un homme et une femme retrouvés sans vie;
  • Incendie mortel à Longueuil;
  • Une femme de 82 ans a été rescapée d'un incendie dans le quartier Saint-Michel.

