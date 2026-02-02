La métropole est parsemée de «cratères»

 Aller au contenu
Montréal: il n'y a jamais eu autant d’appels au 311 pour les nids-de-poules

par 98.5

Lagacé le matin

le 2 février 2026 08:37

Patrick Lagacé
La métropole est actuellement parsemée de «cratères» qui causent des maux de tête et des bris mécaniques importants aux automobilistes montréalais. / Adobe Stock

La métropole est actuellement parsemée de «cratères» qui causent des maux de tête et des bris mécaniques importants aux automobilistes montréalais.

Il n’y a d'ailleurs jamais eu autant d’appels au 311 en janvier pour les nids-de-poules à Montréal, alors que plus de 4000 trous ont été signalés par des citoyens, soit cinq fois plus que l’an dernier.

Écoutez le responsable de la mobilité et des infrastructures du conseil exécutif de la Ville de Montréal et maire l’arrondissement Saint-Laurent, Alan DeSousa, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il admet que la situation est critique, citant les nombreux redoux de janvier comme facteur aggravant. Il pointe toutefois du doigt des lacunes administratives héritées, notamment quatre machines colmateuses hors service et des contrats avec le privé qui n'auraient pas été renouvelés à temps.

Il promet que les 680 millions de dollars prévus au budget pour les dix prochaines années seront réellement dépensés pour réparer les fissures et refaire le revêtement, contrairement aux administrations précédentes qu'il accuse d'avoir sous-investi.

