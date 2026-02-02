Course à la chefferie de la CAQ

Dans un discours qui a pris la forme d’une rupture avec l'héritage de François Legault, Bernard Drainville a officiellement lancé sa campagne à la succession de François Legault, dimanche, à Lévis.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau aborder le discours de Bernard Drainville, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que le discours de l'ex-ministre de l'Environnement marque une rupture nette et surprenante avec le bilan du gouvernement.

Pour Jonathan Trudeau, il s'agit du discours «le plus adéquiste» entendu depuis l'époque de Mario Dumont.

