Société
Seuls sur l’autoroute 20

Des joueurs de hockey au secours d’une victime d’accident de la route

par 98.5

le 2 février 2026 08:44

Patrick Lagacé
Des joueurs de hockey au secours d’une victime d’accident de la route
Les joueurs de l'équipe de hockey du Bataillon de Saint-Hyacinthe ont vécu toute une soirée le 30 janvier dernier alors qu’ils sont venus en aide à une conductrice victime d’un accident de la route sur l’autoroute 20. 

Les jeunes joueurs ont réussi à extraire rapidement la victime de son véhicule et à la prendre en charge en attendant l’arrivée des secours.

Écoutez Sébastien Sylvestre, joueur du Bataillon de Saint-Hyacinthe, faire le récit des événements, lundi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

«Il n'y avait personne d'autre aux alentours de nous, sauf nous, nos deux voitures. Donc quand même, par chance qu'on était là, près d'elle pour lui venir en aide assez rapidement.»

Sébastien Sylvestre

