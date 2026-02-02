Seuls sur l’autoroute 20

Les joueurs de l'équipe de hockey du Bataillon de Saint-Hyacinthe ont vécu toute une soirée le 30 janvier dernier alors qu’ils sont venus en aide à une conductrice victime d’un accident de la route sur l’autoroute 20.

Les jeunes joueurs ont réussi à extraire rapidement la victime de son véhicule et à la prendre en charge en attendant l’arrivée des secours.

Écoutez Sébastien Sylvestre, joueur du Bataillon de Saint-Hyacinthe, faire le récit des événements, lundi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.