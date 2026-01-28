 Aller au contenu
Économie
Diminution de son chiffre d'affaires

La SAQ tente-t-elle de nous inciter à boire davantage?

par 98.5

0:00
11:10

Entendu dans

La commission

le 28 janvier 2026 14:45

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La SAQ tente-t-elle de nous inciter à boire davantage?
La SAQ tente-t-elle de nous inciter à boire davantage? / Adobe Stock

Confrontée à une diminution de son chiffre d'affaires parce que les Québécois boivent moins, la Société des alcools du Québec (SAQ) multiplie les initiatives pour augmenter son chiffre d'affaires: association avec UBER EATS, création de mini-agences en épicerie.

L’institut de recherche et d’informations socio-économiques vient de publier une étude dans laquelle elle prétend que la société d’État utilise les mauvaises stratégies.

Plutôt que nous encourager à boire plus, la SAQ devrait nous encourager à boire mieux!

Avez-vous l’impression que la SAQ fait tout pour nous inciter à boire davantage?

Écoutez la chercheuse à l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), Julia Posca, aborder le tout, mercredi après-midi à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle critique les stratégies actuelles visant à augmenter les ventes, et propose de privilégier une offre diversifiée, notamment de petits producteurs québécois, et un meilleur service conseil.

