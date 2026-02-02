Plus coûteuse, mais plus efficace

La ville de Montréal croule sous les nids-de-poule et peine à les colmater.
À l'occasion de sa chronique, lundi matin, Luc Fernandez souligne qu'il exsiste une solution plus coûteuse, mais qui serait plus efficace pour gérer la réparation de nids-de-poule.
Une solution privée utilisée dans Côte de Liesse depuis six ans, garanti une réparation plus efficace et durable.
Écoutez le segment de Luc Ferrandez, aborder le tout, lundi matin, à l'émission Lagacé le matin.
Autres sujets traités:
- Contrat non renouvelé avec la compagnie de transport et la logistique NRJ;
- La responsabilité des arrondissements comme le Plateau-Mont-Royal;
- Centralisation des services et des normes pour le déneigement et la voirie.