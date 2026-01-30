Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent l'entrepreneur, vedette des réseaux sociaux et grand amateur de sports, Olivier Primeau.
Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe avec Olivier Primeau, ce vendredi 30 janvier, aux Amateurs de sports.
«Je suis un grand critique du Canadien de Montréal depuis des années. Mais là, depuis deux ans, j'ai décidé d'être vraiment positif dans ma vision de l'équipe. Je suis tellement content de ce qu'on voit sur la glace.»
Parmi les sujets abordés:
- Le plaisir d'aller regarder le hockey au bar, seul ;
- La passion d'Olivier Primeau pour le vélo ;
- « Voir le chandail des Nordiques au Centre Bell, ça m'a fait mal » ;
- « Moi, je suis un pessimiste du Canadien de Montréal, mais depuis deux ans, j'ai changé » ;
- Le grand cru et la piquette : « Tout ce qui se passe avec la PGA m'a déconnecté du golf », affirme Olivier Primeau ;
- La culture du hockey : Toronto contre Montréal ;
- La famille Primeau en affaires depuis près de 80 ans : « J'ai tout appris dans l'épicerie de mon père » ;
- Retour sur son livre Parce que mon père est riche ;
- Les critiques de poutine et son ascension fulgurante sur les réseaux sociaux ;
- Les légendes urbaines entourant le Beachclub ;
- Son intérêt pour la politique et les rumeurs qui l'envoyaient à la chefferie de la CAQ.
- Le passage de Drake à Metro Metro...
Le vin de la semaine: Clos Bagatelle À l'Origine Saint-Chinian