Sports
Ça sent la coupe

«Voir le chandail des Nordiques au Centre Bell, ça m'a fait mal»-Olivier Primeau

par 98.5

0:00
1:34:53

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 janvier 2026 22:48

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
«Voir le chandail des Nordiques au Centre Bell, ça m'a fait mal»-Olivier Primeau
Ça sent la coupe avec Olivier Primeau / Cogeco Média

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent l'entrepreneur, vedette des réseaux sociaux et grand amateur de sports, Olivier Primeau.

Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe avec Olivier Primeau, ce vendredi 30 janvier, aux Amateurs de sports.

«Je suis un grand critique du Canadien de Montréal depuis des années. Mais là, depuis deux ans, j'ai décidé d'être vraiment positif dans ma vision de l'équipe. Je suis tellement content de ce qu'on voit sur la glace.»

Olivier Primeau

Parmi les sujets abordés:

  • Le plaisir d'aller regarder le hockey au bar, seul ;
  • La passion d'Olivier Primeau pour le vélo ;
  • « Voir le chandail des Nordiques au Centre Bell, ça m'a fait mal » ;
  • « Moi, je suis un pessimiste du Canadien de Montréal, mais depuis deux ans, j'ai changé » ;
  • Le grand cru et la piquette : « Tout ce qui se passe avec la PGA m'a déconnecté du golf », affirme Olivier Primeau ;
  • La culture du hockey : Toronto contre Montréal ;
  • La famille Primeau en affaires depuis près de 80 ans : « J'ai tout appris dans l'épicerie de mon père » ;
  • Retour sur son livre Parce que mon père est riche ;
  • Les critiques de poutine et son ascension fulgurante sur les réseaux sociaux ;
  • Les légendes urbaines entourant le Beachclub ;
  • Son intérêt pour la politique et les rumeurs qui l'envoyaient à la chefferie de la CAQ.
  • Le passage de Drake à Metro Metro...

Le vin de la semaine: Clos Bagatelle À l'Origine Saint-Chinian

