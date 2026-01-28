Congédiement d'Éric Raymond

Quelle a été la réaction de l'ex-entraîneur des gardiens des Canadiens Stéphane Waite à la suite du congédiement de celui qui occupait le même poste jusqu'à mercredi?
Écoutez Stéphane Waite commenter la situation au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Stéphane Waite compatit pour Éric Raymond;
- Raymond a perdu son poste en raison du manque de constance de Samuel Montembeault;
- Depuis qu'il était de retour avec Raymond et les Canadiens, refesait les mêmes erreurs qu'avant;
- Waite fait le portrait du nouvel entraîneur des gardiens du Tricolore, Marco Marciano, qui est reconnu pour son niveau technique;
- Il va falloir un entraîneur des gardiens compétent avec le Rocket de Laval pour le développement de Jacob Fowler.