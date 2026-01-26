Décès du journaliste Mario Brisebois (1953-2026)

Le journaliste sportif Mario Brisebois est décédé cette fin de semaine après un très long combat contre la maladie.

L’ancien journaliste était connu pour sa passion pour le golf, le ski et le tennis, qu’il a couverts à la radio, à la télé et au Journal de Montréal pendant près de 50 ans.

L’émission Les Amateurs de sports lui rend hommage ce soir en compagnie de ceux qui l’ont bien connu.

Écoutez André Rousseau, Jean-Luc Brassard et Eugène Lapierre rendre hommage au journaliste Mario Brisebois, décédé le week-end dernier.