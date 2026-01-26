Décès du journaliste Mario Brisebois (1953-2026)

Le journaliste sportif Mario Brisebois est décédé cette fin de semaine après un très long combat contre la maladie.
L’ancien journaliste était connu pour sa passion pour le golf, le ski et le tennis, qu’il a couverts à la radio, à la télé et au Journal de Montréal pendant près de 50 ans.
L’émission Les Amateurs de sports lui rend hommage ce soir en compagnie de ceux qui l’ont bien connu.
Écoutez André Rousseau, Jean-Luc Brassard et Eugène Lapierre rendre hommage au journaliste Mario Brisebois, décédé le week-end dernier.
« C'était un gars très vaillant qui se donnait corps et âme. Mais quand venait le temps de s'amuser, il savait aussi en profiter. On a eu bien du plaisir ensemble. »
« Il dénichait des histoires juste comme ça, en parlant aux gens, en s'intéressant au monde. Il s'intéressait à tout le monde. Ce que j'aimais voir dans les tournois, c'est qu'il se promenait un peu partout; il pouvait être aussi intéressé à parler au chef des ramasseurs de balles ou au préposé des terrains qu'à l'officiel, à l'entraîneur, ou même au maire ou au ministre qui arrivait pour les cérémonies. »
« C'était quelqu'un qui avait un réseau de contacts absolument phénoménal et qui réussissait toujours à aller chercher l'aspect humain, d'abord et avant tout. Je parle aussi au nom de mes coéquipiers : nous avions une affinité particulière avec lui, parce que c'était notre ami avant tout. »