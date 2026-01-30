Avons-nous enfin notre gardien #1?

Jakub Dobes est sur une belle séquence avec sept victoires et une défaite en prolongation à ses huit derniers matchs. Avec de telles performances, Dobes vient-il de s'accaparer le rôle de premier gardien de but?

Écoutez à ce sujet le premier trio composé de Tony Marinaro, Stéphane Waite, Mario Langlois ainsi que l'invité de la semaine, Stéphane Leroux.