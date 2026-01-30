 Aller au contenu
Avons-nous enfin notre gardien #1?

«Dobes est croche, mais il gagne. Montembeault l’est aussi, mais il perd»

«Dobes est croche, mais il gagne. Montembeault l’est aussi, mais il perd»
Le premier trio avec Stéphane Leroux / Cogeco Média

Jakub Dobes est sur une belle séquence avec sept victoires et une défaite en prolongation à ses huit derniers matchs. Avec de telles performances, Dobes vient-il de s'accaparer le rôle de premier gardien de but?

Écoutez à ce sujet le premier trio composé de Tony Marinaro, Stéphane Waite, Mario Langlois ainsi que l'invité de la semaine, Stéphane Leroux.

«Dobes est croche, mais il gagne. Montembeault l’est aussi, mais il perd (...) Moi ce serait mon choix pour le premier match des séries.»

Stéphane Leroux

«On a essayé de relancer Samuel, et c’était la chose à faire compte tenu de sa saison passée. On a tout fait pour le relancer, mais à un moment donné, il y a une limite et on est rendus là. Il va rester 25 matchs après le retour des Olympiques. Il faut déjà commencer à préparer le gardien qui va entamer les séries et, en ce moment, c’est Dobeš. On doit le préparer dès maintenant parce que Sam a eu sa chance ; on a tout fait pour le relancer et ça n’a pas fonctionné. »

Stéphane Waite

Croyez-vous que tout le monde chez le Tricolore est dans la bonne chaise ? Cette question a suscité beaucoup de réactions au sein du premier trio.

«Je pense qu'on commence à voir le portrait des quatre trios qui pourraient être là pour le reste de la saison, à moins évidemment que le Canadien ne fasse une transaction. Je pense qu'on s'entend pour dire que la ligne de Demidov, de Kapanen et de Slafkovsky a fait ses preuves depuis deux mois ; c’est excellent. Le sourire est revenu pour Bolduc et Dach. Bolduc a obtenu deux passes hier, il donne des mises en échec et il est fort en échec avant. Quant à Kirby Dach, j’aime son niveau d’engagement. Ça fait quelques matchs qu'il commence à utiliser son corps, lui aussi. »

Tony Marinaro

Autre sujet abordé:

  • Qui mettre devant le filet samedi face aux Sabres à Buffalo?

