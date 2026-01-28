 Aller au contenu
Hockey
Les Canadiens s'améliorent par paliers

«On est en train de monter des marches» -Antoine Roussel

par 98.5 Sports

le 28 janvier 2026 20:37

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«On est en train de monter des marches» -Antoine Roussel
La voix du Rooster / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont mieux géré leurs efforts en troisième période contre les Golden Knights, comparativement à leurs précédents matchs, mais ils ont quand même perdu une avance et concédé 15 tirs au but.

Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel se pencher sur cette question avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'importance de la gestion de l'avance et de l'expérience d'avoir du «millage»
  • Les Canadiens s'améliorent par paliers et ils sont en train de monter des marche;
  • Le rôle crucial des trios de profondeur, notamment celui de Jake Evans;
  • Antoine Roussel soutient toujours que le Tricolore va se qualifier pour les séries;
  • Oliver Kapanen a un peu ralenti depuis quelques semaines;
  • Il évoque aussi le nouvel entraîneur des gardiens, Marco Marciano, et son impact positif sur Samuel Montembeault.

