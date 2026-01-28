Les Canadiens s'améliorent par paliers

Les Canadiens de Montréal ont mieux géré leurs efforts en troisième période contre les Golden Knights, comparativement à leurs précédents matchs, mais ils ont quand même perdu une avance et concédé 15 tirs au but.

Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel se pencher sur cette question avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés