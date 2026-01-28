PGA et Liv Tour

La saison de golf au Québec est encore très, très loin, mais la saison de la PGA, elle, est bel et bien commencée.
Écoutez Yoann Benson, golfeur professionnel et analyste au Réseau des sports, parler des mouvements de personnel au sein du circuit de la PGA.
Les sujets discutés
- Écoutez Benson nous parler du paysage de rêve sur le parcours de Torrey Pines, à San Diego;
- On discute du retour de Patrick Reed et Brooks Koepka au sein du circuit de la PGA Tour après leur passage au LIV Golf;
- Les critères de réadmission et l'impact du DP World Tour;
- Benson souligne la domination de Scottie Scheffler et l'attrait du Waste Management Open à Phoenix, célèbre pour son 16ᵉ trou et ses foules records.