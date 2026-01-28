Congédiement d'Éric Raymond

Les Canadiens de Montréal ont congédié leur entraîneur de gardiens de but Éric Raymond. Est-ce que Martin McGuire, descripteur des matchs du Tricolore au réseau Cogeco est surpris?

Pas une seconde.

Écoutez Martin McGuire commenter le congédiement de l'entraîneur des gardiens de but des Canadiens avec Mario Langlois.

Les sujets discutés