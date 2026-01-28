Congédiement d'Éric Raymond

Les Canadiens de Montréal ont congédié leur entraîneur de gardiens de but Éric Raymond. Est-ce que Martin McGuire, descripteur des matchs du Tricolore au réseau Cogeco est surpris?
Pas une seconde.
Écoutez Martin McGuire commenter le congédiement de l'entraîneur des gardiens de but des Canadiens avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Les Canadiens congédient leur entraîneur des gardiens, Éric Raymond;
- Martin McGuire explique que des rumeurs circulaient depuis un certain temps;
- Le vice-président Jeff Gorton explique que la décision était motivée par la fin de contrat à venir de Raymond et le désir d’une nouvelle voix;
- Martin St-Louis estime avoir perdu un ami, mais cela fait partie de la réalité du métier;
- Marco Marciano bénéficie d’une relation de longue date avec Samuel Montembeault et d’un préjugé favorable au sein de l’organisation.