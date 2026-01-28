 Aller au contenu
Hockey
Congédiement d'Éric Raymond

«C'est un bruit qu'on entendait courir» -Martin McGuire

par 98.5 Sports

le 28 janvier 2026 18:42

Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont congédié leur entraîneur de gardiens de but Éric Raymond. Est-ce que Martin McGuire, descripteur des matchs du Tricolore au réseau Cogeco est surpris?

Pas une seconde.

Écoutez Martin McGuire commenter le congédiement de l'entraîneur des gardiens de but des Canadiens avec Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens congédient leur entraîneur des gardiens, Éric Raymond;
  • Martin McGuire explique que des rumeurs circulaient depuis un certain temps;
  • Le vice-président Jeff Gorton explique que la décision était motivée par la fin de contrat à venir de Raymond et le désir d’une nouvelle voix;
  • Martin St-Louis estime avoir perdu un ami, mais cela fait partie de la réalité du métier;
  • Marco Marciano bénéficie d’une relation de longue date avec Samuel Montembeault et d’un préjugé favorable au sein de l’organisation.

«La progression des gardiens n'est pas au niveau de celle de l'équipe»
Les amateurs de sports
«La progression des gardiens n'est pas au niveau de celle de l'équipe»
L'impact du congédiement d'Eric Raymond sur la gestion des gardiens
Le Québec maintenant
L'impact du congédiement d'Eric Raymond sur la gestion des gardiens
