Ron Fournier rend hommage au regretté journaliste

Le journaliste sportif Mario Brisebois est décédé cette fin de semaine après un très long combat contre la maladie.

L'ancien journaliste était connu pour sa passion pour le golf, le ski et le tennis, qu'il a couverts au 98.5, à la télé et au Journal de Montréal pendant près de 50 ans.

À la fin des années 1980, Ron Fournier débutait sa carrière d'animateur à la radio. Le premier à avoir salué le talent de Fournier à l'animation était Mario Brisebois, qui lui a consacré un article dans le journal.

Écoutez Ron Fournier expliquer comment le regretté journaliste lui a donné un sérieux coup de pouce dans sa carrière d'animateur radio.