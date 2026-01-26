 Aller au contenu
Sports
Ron Fournier rend hommage au regretté journaliste

«C'est Mario Brisebois qui m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin»

le 26 janvier 2026

«C'est Mario Brisebois qui m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin»
Ron Fournier rend hommage au journaliste Mario Brisebois, lundi, aux Amateurs de sports. / Cogeco Média

Le journaliste sportif Mario Brisebois est décédé cette fin de semaine après un très long combat contre la maladie.

L'ancien journaliste était connu pour sa passion pour le golf, le ski et le tennis, qu'il a couverts au 98.5, à la télé et au Journal de Montréal pendant près de 50 ans.

À la fin des années 1980, Ron Fournier débutait sa carrière d'animateur à la radio. Le premier à avoir salué le talent de Fournier à l'animation était Mario Brisebois, qui lui a consacré un article dans le journal.

Écoutez Ron Fournier expliquer comment le regretté journaliste lui a donné un sérieux coup de pouce dans sa carrière d'animateur radio.

« Mario Brisebois... il avait écrit tellement de belles choses encourageantes à mon sujet. C'était le petit coup de pouce dont j'avais besoin pour me sentir plus à l'aise. C'est Mario qui a été le tout premier. Et il a fait ça avec plusieurs personnalités, plusieurs athlètes, plusieurs dirigeants. Tu sais, Mario Brisebois faisait l'unanimité. »

Ron Fournier

