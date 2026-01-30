Les Canadiens de Montréal ont remporté leurs deux derniers duels face à des équipes bien en vue dans le circuit Bettman, soit les Golden Knights et l'Avalanche du Colorado. Que doit-on retenir de ces dernières performances ?

Écoutez le descripteur et l'analyste des matchs des Canadiens sur le réseau Cogeco Média, Martin McGuire et Dany Dubé, revenir sur les performances du Tricolore cette semaine en compagnie de Mario Langlois, à l'émission Les Amateurs de sports.