Les Canadiens de Montréal ont remporté leurs deux derniers duels face à des équipes bien en vue dans le circuit Bettman, soit les Golden Knights et l'Avalanche du Colorado. Que doit-on retenir de ces dernières performances ?
Écoutez le descripteur et l'analyste des matchs des Canadiens sur le réseau Cogeco Média, Martin McGuire et Dany Dubé, revenir sur les performances du Tricolore cette semaine en compagnie de Mario Langlois, à l'émission Les Amateurs de sports.
« Défensivement, on a eu droit à deux belles performances du Tricolore. J'ai bien aimé le rebrassage de cartes de Stéphane Robidas et Martin St-Louis. (...) J'ai beaucoup aimé la combinaison Guhle-Matheson. »
« Le vrai visage du Canadien, de plus en plus, il se définit. C'est clair que ce qu'on voit avec les Canadiens, c'est que c'est une équipe qui est extrêmement dynamique. Puis, lorsqu'elle est capable de mettre ça en place tôt dans le match, c'est une équipe bien différente. Il faut garder en tête que le Canadien a marqué dans les premiers instants du match devant ses partisans. C'est une jeune équipe et c'est toujours beaucoup d'émotions. »
Parmi les autres sujets abordés:
- «Zachary Bolduc démontre des signes extrêmement encourageants» -Dany Dubé
- Alexandre Texier a-t-il encore sa place sur le premier trio?
- Slafkovsky se dirige vers une saison de trente buts;
- À quoi s'attendre du duel de samedi opposant les Canadiens aux Sabres, à Buffalo.