Hockey
Hughes devrait-il bouger d'ici la date limite?

«Les Canadiens n'ont pas besoin de joueurs de talents, on les a déjà»

le 30 janvier 2026 19:00

«Les Canadiens n'ont pas besoin de joueurs de talents, on les a déjà»
Nick Suzuki (14) des Canadiens de Montréal célèbre son but contre les Flyers de Philadelphie en compagnie de ses coéquipiers Ivan Demidov (93), Lane Hutson (48), Cole Caufield (13) et Juraj Slafkovsky (20), durant la deuxième période d'un match de la LNH à Montréal, le mardi 4 novembre 2025. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Le prochain match du Tricolore face aux Sabres, samedi prochain, sera l'un des plus importants pour évaluer ce qu'il manque à la formation de Martin St-Louis pour faire bonne figure en séries éliminatoires.

Les Sabres connaissent présentement beaucoup de succès et pourraient participer pour la première fois en près de 15 ans aux séries de fin de saison.

Il n'est pas impossible que le Tricolore affronte l'équipe de Buffalo, contre qui il a eu beaucoup de difficultés cette saison.

Écoutez Antoine Roussel revenir sur les deux dernières performances du Tricolore et sur les défis à venir pour l'équipe aux Amateurs de sports.

«Les Canadiens n'ont pas besoin de joueurs de talents, on les a déjà (...) Il nous faut un joueur pesant. Un genre de Tom Wilson. Je sais qu'il n'y en a pas 150 dans la ligue, mais c'est ce genre de joueur-là qui grossit l'équipe et qui est capable de performer quand le jeu se resserre et qu'il n'y a plus beaucoup d'espace sur la glace.»

Antoine Roussel

