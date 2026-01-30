Hughes devrait-il bouger d'ici la date limite?

Le prochain match du Tricolore face aux Sabres, samedi prochain, sera l'un des plus importants pour évaluer ce qu'il manque à la formation de Martin St-Louis pour faire bonne figure en séries éliminatoires.
Les Sabres connaissent présentement beaucoup de succès et pourraient participer pour la première fois en près de 15 ans aux séries de fin de saison.
Il n'est pas impossible que le Tricolore affronte l'équipe de Buffalo, contre qui il a eu beaucoup de difficultés cette saison.
Écoutez Antoine Roussel revenir sur les deux dernières performances du Tricolore et sur les défis à venir pour l'équipe aux Amateurs de sports.
«Les Canadiens n'ont pas besoin de joueurs de talents, on les a déjà (...) Il nous faut un joueur pesant. Un genre de Tom Wilson. Je sais qu'il n'y en a pas 150 dans la ligue, mais c'est ce genre de joueur-là qui grossit l'équipe et qui est capable de performer quand le jeu se resserre et qu'il n'y a plus beaucoup d'espace sur la glace.»