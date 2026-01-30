Hughes devrait-il bouger d'ici la date limite?

Le prochain match du Tricolore face aux Sabres, samedi prochain, sera l'un des plus importants pour évaluer ce qu'il manque à la formation de Martin St-Louis pour faire bonne figure en séries éliminatoires.

Les Sabres connaissent présentement beaucoup de succès et pourraient participer pour la première fois en près de 15 ans aux séries de fin de saison.

Il n'est pas impossible que le Tricolore affronte l'équipe de Buffalo, contre qui il a eu beaucoup de difficultés cette saison.

Écoutez Antoine Roussel revenir sur les deux dernières performances du Tricolore et sur les défis à venir pour l'équipe aux Amateurs de sports.