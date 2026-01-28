 Aller au contenu
À huit points d'une place en séries

Le bateau des Maple Leafs prend sérieusement l'eau

par 98.5 Sports

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 28 janvier 2026 21:30

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Le bateau des Maple Leafs prend sérieusement l'eau
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens congédient l'entraîneur des gardiens, Éric Raymond;
  • Le président des opérations hockey Jeff Gorton explique les raisons de ce congédiement;
  • Martin St-Louis a perdu un ami, mais il comprend la décision de la direction;
  • Le nouvel entraîneur des gardiens, Marco Marciano, était en demande dans la LNH;
  • Les Maple Leafs sont à huit points d'une place en séries;
  • L'entraîneur-chef Craig Berube a rencontré l'état-major de l'équipe;
  • Les Maple Leafs pourraient être vendeurs à la date butoir des échanges;
  • Le Montréalais d'adoption Arslanbek Makhmudov affrontera l’ancien roi des poids lourds, Tyson Fury (37 ans) en avril pour un gala Netflix;
  • Baseball: Edouard Julien passe des Twins aux Rockies;
  • Basketball: Giannis Antetokounmpo, des Timberwolves du Minnesota, veut changer d'air.
  • Mikaël Kingsbury, porte-drapeau du Canada aux Jeux de Milan-Cortina.

