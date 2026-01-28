Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.
Les sujets discutés
- Les Canadiens congédient l'entraîneur des gardiens, Éric Raymond;
- Le président des opérations hockey Jeff Gorton explique les raisons de ce congédiement;
- Martin St-Louis a perdu un ami, mais il comprend la décision de la direction;
- Le nouvel entraîneur des gardiens, Marco Marciano, était en demande dans la LNH;
- Les Maple Leafs sont à huit points d'une place en séries;
- L'entraîneur-chef Craig Berube a rencontré l'état-major de l'équipe;
- Les Maple Leafs pourraient être vendeurs à la date butoir des échanges;
- Le Montréalais d'adoption Arslanbek Makhmudov affrontera l’ancien roi des poids lourds, Tyson Fury (37 ans) en avril pour un gala Netflix;
- Baseball: Edouard Julien passe des Twins aux Rockies;
- Basketball: Giannis Antetokounmpo, des Timberwolves du Minnesota, veut changer d'air.
- Mikaël Kingsbury, porte-drapeau du Canada aux Jeux de Milan-Cortina.