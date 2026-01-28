Canadiens de Montréal

Qui de mieux qu'un ancien gardien pour commenter le congdiement d'un entraîneur de gardiens?
Écoutez l'ex-gardien José Théodore commenter le congédiement d'Éric Raymond et l'arrivée de Mario Marciano avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «C’est rare qu’un entraîneur des gardiens soit le seul congédié», souligne Théodore;
- Le nouveau-venu Marco Marciano est très respecté à Laval et sa feuille de route parle pour lui-même;
- Théodore estime que Marciano sera titulaire du poste au terme de la saison;
- Qui s’occupe de Jacob Fowler à Laval, désormais?
- Les statistiques de la victoire sont trop valorisées selon Théodore;
- Jakub Dobes doit s’améliorer: il comment trop souvent les mêmes erreurs.