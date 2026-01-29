Le FC Supra du Québec est le nouveau club de la Première ligue canadienne de soccer. Mais il porte aussi le nom de l'ancêtre de l'Impact de Montréal.
Écoutez Meeker Guerrier et Philippe Cantin discuter avec le président du FC Supra, Rocco Placentino.
Les sujets discutés
- Pourquoi avoir choisi le nom de Supra?
- Une nouvelle équipe permet de donner une place au talent québécois en recrutant uniquement des joueurs locaux;
- La saison débute en avril au Stade Boréal, à Laval, avec huit équipes participantes;
- Le club vise à représenter toute la province. Des matchs ailleurs qu'à Laval sont prévus;