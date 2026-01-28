Porte-drapeau du Canada à Milan

Mikaël Kingsbury et Marielle Thompson mèneront la délégation canadienne lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de Milan Cortina 2026.
Écoutez Kingsbury, porte-drapeau du Canada, commenter cet honneur au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le triple médaille olympique nous explique comment on lui a fait l'annonce;
- Il nous explique sa réaction;
- De retour à l'entraînement, il a été à son meilleur après l'annonce de cette nouvelle;
- Kingsbury souligne sa progression après son retour d'une blessure;
- Il nous explique sa préparation spécifique en vue des JO;
- Toute sa famille sera présente pour lui