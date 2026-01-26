 Aller au contenu
Hockey
Les Amateurs de sports

«La situation actuelle permet de voir le vrai visage des Canadiens» -Dany Dubé

par 98.5

0:00
10:58

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 janvier 2026 20:29

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
«La situation actuelle permet de voir le vrai visage des Canadiens» -Dany Dubé
Écoutez l'analyse de Dany Dubé, lundi, avec Mario Langlois aux Amateurs de sports. / AP Photo/Robert F. Bukaty

Les Canadiens ont dix points de plus au classement qu'à pareille date l'an dernier. Une situation qui donne foi en l'avenir du bleu-blanc-rouge, mais qui nous rappelle aussi que la reconstruction n'est pas encore tout à fait terminée.

Écoutez l'analyse de Dany Dubé, lundi, avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.

« Là, on entre vraiment dans l’univers du Canadien de Montréal. Avant, on n'y était pas tout à fait. Depuis quelques années, c’était pratiquement la lune de miel : l’équipe se bâtissait, on était jeunes, c’était "le fun", on attendait la suite. Mais là, on y est : les attentes sont élevées. Par contre, Mario, la grande différence par rapport au passé, c'est que cette équipe-là est facile à aimer. »

Dany Dubé

