Écoutez le commentaire de Dany lors du deuxième entracte du match entre les Canadiens et les Nordiques du Colorado.
L'analyste se penche aussi sur le coup porté par Josh Manson à Kaiden Guhle qui n'a pas été sanctionné par les arbitres.
Écoutez le commentaire de Dany lors du deuxième entracte du match entre les Canadiens et les Nordiques du Colorado.
L'analyste se penche aussi sur le coup porté par Josh Manson à Kaiden Guhle qui n'a pas été sanctionné par les arbitres.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.