Cinéma
Melania: un documentaire à 75 millions $ qui manque de profondeur

par 98.5

0:00
7:05

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 janvier 2026 15:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Melania: un documentaire à 75 millions $ qui manque de profondeur
Melania: un documentaire à 75 millions $ qui manque de profondeur / Courtoisie: Amazon MGM Studios Canada

Les chroniqueuses Catherine Beauchamp et Valérie Beaudoin ont visionné le documentaire Melania, produit par Amazon, qui lève le voile sur les coulisses de la vie de l'épouse de Donald Trump.

Bien que le film offre des images inédites et fascinantes de l'appartement des Trump ou de la préparation de l'investiture, le constat demeure mitigé quant à la substance de l'œuvre.

Écoutez Catherine Beauchamp aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Le documentaire, dont la production et la promotion auraient coûté environ 75 millions $, est critiqué pour son manque d'authenticité et sa narration monocorde.

