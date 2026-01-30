Les chroniqueuses Catherine Beauchamp et Valérie Beaudoin ont visionné le documentaire Melania, produit par Amazon, qui lève le voile sur les coulisses de la vie de l'épouse de Donald Trump.

Bien que le film offre des images inédites et fascinantes de l'appartement des Trump ou de la préparation de l'investiture, le constat demeure mitigé quant à la substance de l'œuvre.

Le documentaire, dont la production et la promotion auraient coûté environ 75 millions $, est critiqué pour son manque d'authenticité et sa narration monocorde.