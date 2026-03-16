À l'occasion de sa chronique culturelle, Catherine Brisson souligne la victoire historique de deux créateurs d'ici lors de la prestigieuse soirée des Oscars.

Le court-métrage d'animation montréalais La jeune fille qui pleurait des perles, réalisé par Chris Lavis et Maciek Szczerbowski, a remporté la statuette dorée après un travail colossal de cinq ans.

Ce film en «stop-motion», qui se déroule dans le quartier Saint-Henri, a su toucher l'Académie par sa poésie et sa facture visuelle unique, malgré son statut de négligé au début de la course.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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