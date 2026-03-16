À l'occasion de sa chronique culturelle, Catherine Brisson souligne la victoire historique de deux créateurs d'ici lors de la prestigieuse soirée des Oscars.
Le court-métrage d'animation montréalais La jeune fille qui pleurait des perles, réalisé par Chris Lavis et Maciek Szczerbowski, a remporté la statuette dorée après un travail colossal de cinq ans.
Ce film en «stop-motion», qui se déroule dans le quartier Saint-Henri, a su toucher l'Académie par sa poésie et sa facture visuelle unique, malgré son statut de négligé au début de la course.
Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Les faits saillants:
- Domination de Paul Thomas Anderson: le film Une bataille après l'autre a raflé six prix;
- Succès historique pour Sinners;
- Michael B. Jordan honoré;
- La chanson du film d'animation K-pop Demon Hunters a marqué l'histoire;
- L'acteur espagnol Javier Bardem a profité de la soirée pour demander la paix en Palestine.