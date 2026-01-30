De vives inquiétudes chez les producteurs bio

Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ont récemment donné leur feu vert à l'élevage de porcs génétiquement modifiés destinés à la consommation humaine.

Cette décision, une première au pays, repose sur une technologie qui permet de modifier l'ADN de l'animal pour le rendre résistant à certaines maladies.

Cependant, l'absence d'étiquetage obligatoire pour ces produits soulève de vives inquiétudes chez les producteurs biologiques et les consommateurs.

Écoutez le président de l'entreprise beauceronne DuBreton, Vincent Breton, aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Ildénonce le manque de transparence de cette mesure et craint que le consommateur ne soit laissé dans l'ombre, alors que les sondages révèlent qu'une immense majorité de la population souhaite être informée de la présence d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans son alimentation.

Pour contrer cette opacité, son entreprise a d'ailleurs décidé d'apposer son propre logo certifiant l'absence de clonage ou d'édition génomique sur ses produits.