Retour au présentiel

Les commissaires abordent le retour obligatoire au bureau des fonctionnaires québécois, qui engorge déjà le réseau de transport montréalais.

Le sujet principal demeure les ratés persistants du REM et le refus de l'ARTM de s'expliquer de vive voix, se limitant à une déclaration écrite.

Le duo dénonce l'absence de remboursements pour les usagers lésés et craint une chute massive des ventes de cartes Opus pour le mois de février, soulignant l'exaspération des voyageurs bloqués sur les quais et critiques, avec une touche de cynisme, le manque de solutions efficaces lors des pannes.

Écoutez la discussion des Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à ce sujet, vendredi.