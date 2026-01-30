 Aller au contenu
Politique provinciale
Une solution aux nids-de-poule

Asphalte innovant: pourquoi la Ville de Montréal hésite-t-elle à l'adopter?

par 98.5

0:00
10:49

Entendu dans

La commission

le 30 janvier 2026 13:45

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Une entreprise québécoise propose une solution innovante contre les nids-de-poule. / bilanol/ Adobe Stock

Denis Giroux, VP au développement des affaires chez PAVTECH, présente une solution innovante et durable pour réparer les nids-de-poule.

Contrairement aux méthodes actuelles qui coûtent des millions pour des résultats temporaires, son produit à base de liant végétal fusionne avec l'asphalte existant et se compacte grâce au trafic, garantissant une tenue de six mois même par temps froid.

Malgré des succès à Côte-Saint-Luc et au Quartier DIX30, la ville de Montréal semble freinée par des structures d'achats groupés.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dénoncent cette rigidité administrative face à un produit qui pourrait réduire les taxes et les bris automobiles

Écoutez Denis Giroux, VP au développement des affaires chez PAVTECH, expliquer le tout, vendredi, à La commission

«Dans la vraie vie, notre produit à l'achat est peut-être un peu plus dispendieux, mais pas tant que ça. Au résultat: il devient beaucoup moins cher que ce qui est utilisé dans le moment... parce qu'on ne le refait jamais.»

Denis Giroux

