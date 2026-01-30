Une solution aux nids-de-poule

Denis Giroux, VP au développement des affaires chez PAVTECH, présente une solution innovante et durable pour réparer les nids-de-poule.

Contrairement aux méthodes actuelles qui coûtent des millions pour des résultats temporaires, son produit à base de liant végétal fusionne avec l'asphalte existant et se compacte grâce au trafic, garantissant une tenue de six mois même par temps froid.

Malgré des succès à Côte-Saint-Luc et au Quartier DIX30, la ville de Montréal semble freinée par des structures d'achats groupés.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dénoncent cette rigidité administrative face à un produit qui pourrait réduire les taxes et les bris automobiles

Écoutez Denis Giroux, VP au développement des affaires chez PAVTECH, expliquer le tout, vendredi, à La commission.