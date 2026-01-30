Modifications du PEQ

Les annonces du gouvernement du Québec en lien avec l'abandon du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) continuent de faire réagir.

Le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, s’est montré ferme et inflexible face aux revendications des immigrants économiques touchés par ces mesures.

Écoutez le ministre de l'Immigration Jean-François Roberge, expliquer ses modifications en lien avec le PEQ, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Malgré la controverse que ces modifications causent, le député de Chambly réitère que celles-ci sont bénéfiques et nécessaires.