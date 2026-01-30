Modifications du PEQ

Les annonces du gouvernement du Québec en lien avec l'abandon du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) continuent de faire réagir.
Le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, s’est montré ferme et inflexible face aux revendications des immigrants économiques touchés par ces mesures.
Écoutez le ministre de l'Immigration Jean-François Roberge, expliquer ses modifications en lien avec le PEQ, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
Malgré la controverse que ces modifications causent, le député de Chambly réitère que celles-ci sont bénéfiques et nécessaires.
«Le nouveau programme permet de prendre autant de personnes à chaque année. Il n'y a pas de diminution de sélection ou d'entrée liée au nouveau programme. Il y a plusieurs personnes qui sont avantagés par celui-ci. Par exemple, avant, on ne pouvait pas prendre de travailleurs qui sont des travailleurs autonomes. Maintenant, on peut le faire. Les infirmières maintenant, ça peut être immédiat, alors qu'avant on leur demandait deux ans de pratique. C'est une nouvelle réalité à apprivoiser. Je comprends que quand il y a un changement, il peut y avoir de l'inquiétude.»