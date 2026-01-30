Immigration au Québec

À la suite d’une mise au point du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce, et Barbara Ramirez, présidente du comité d'intégration culturelle du CHU de Québec, expriment leur vive inquiétude face à la réforme de l'immigration.

En remplaçant le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) par le Programme de sélection des travailleurs du Québec (PSTQ), le gouvernement transforme un processus prévisible en une véritable «loterie», indiquent-elles.

Selon les intervenantes, cette instabilité menace la viabilité des régions, entraîne des pertes de revenus millionnaires pour les entreprises et plonge des milliers de travailleurs de la santé dans l'anxiété, risquant de provoquer un départ massif vers d'autres pays.

Écoutez les réactions de Véronique Proulx et Barbara Ramirez, vendredi, en compagnie de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez à La commission.