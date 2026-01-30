 Aller au contenu
Politique provinciale
Immigration au Québec

Réforme du PEQ: les entreprises et le secteur de la santé s'inquiètent

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 30 janvier 2026 12:31

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration / Cogeco Média

À la suite d’une mise au point du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce, et Barbara Ramirez, présidente du comité d'intégration culturelle du CHU de Québec, expriment leur vive inquiétude face à la réforme de l'immigration. 

En remplaçant le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) par le Programme de sélection des travailleurs du Québec (PSTQ), le gouvernement transforme un processus prévisible en une véritable «loterie», indiquent-elles. 

Selon les intervenantes, cette instabilité menace la viabilité des régions, entraîne des pertes de revenus millionnaires pour les entreprises et plonge des milliers de travailleurs de la santé dans l'anxiété, risquant de provoquer un départ massif vers d'autres pays.

Écoutez les réactions de Véronique Proulx et Barbara Ramirez, vendredi, en compagnie de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez à La commission

«Les entreprises sont vraiment, vraiment tannées que le gouvernement fédéral et provincial se relance la balle sur la question de l'immigration. Ça fait des années que cette chicane-là dure, et c'est toujours au détriment des entreprises.»

Véronique Proulx

