Politique provinciale
Programme de sélection des travailleurs qualifiés

Le ministre Jean-François Roberge présente une nouvelle mouture du PEQ

La commission / Cogeco Média

En ouverture d'émission vendredi, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau abordentr la récente sortie du ministre Jean-François Roberge concernant la nouvelle mouture du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), qui remplace le Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

Ils critiquent vivement cette décision, soulignant que le gouvernement refuse d'accorder un droit acquis aux 6 300 travailleurs déjà présents sur le territoire, notamment dans le secteur de la santé, qui risquent maintenant de devoir quitter le Québec.

Selon Luc Ferrandez, cette approche démontre une méconnaissance profonde des réalités de l'immigration, soutenant qu'il est illusoire de croire que l'on peut sélectionner de nouveaux immigrants à l'étranger avec plus de succès que de retenir ceux qui sont déjà parfaitement intégrés, qui travaillent dans nos réseaux et qui souhaitent rester.

Pour les animateurs, le gouvernement crée de la bureaucratie inutile et met en péril des milliers d'emplois essentiels alors que la pénurie de main-d'œuvre sévit toujours.

