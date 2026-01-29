 Aller au contenu
Société
Attentat de la grande mosquée de Québec

29 janvier 2017: «Un jour sombre pour Québec et pour tout le Québec»

par 98.5

0:00
1:36

Entendu dans

La commission

le 29 janvier 2026 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
29 janvier 2017: «Un jour sombre pour Québec et pour tout le Québec»
Boufeldja Benabdallah, cofondateur du Centre culturel islamique de Québec / La Presse Canadienne

La Ville de Québec a souligné jeudi le neuvième anniversaire de l'attentat de la grande mosquée survenue le 29 janvier 2017.

Écoutez Nathalie Normandeau rendre hommage aux familles éplorées à La commission.

Vous aimerez aussi

Fiasco du REM: les usagers et la mairesse de Brossard perdent patience
Lagacé le matin
Fiasco du REM: les usagers et la mairesse de Brossard perdent patience
0:00
10:34
Spécial «du roi» | L'énigme du jeudi 29 janvier
Lagacé le matin
Spécial «du roi» | L'énigme du jeudi 29 janvier
0:00
2:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Des snowbirds troquent les États-Unis pour l'Espagne
Rattrapage
Face aux actions de Trump
Des snowbirds troquent les États-Unis pour l'Espagne
«L'histoire du Canada est l'une des moins sanglantes qui soit» -Stéphane Dion
Rattrapage
Sa lettre dans le National Post fait jaser
«L'histoire du Canada est l'une des moins sanglantes qui soit» -Stéphane Dion
«En gros, c'est l'université qui vient à vous!»
Rattrapage
Solution pour former des enseignants non qualifiés
«En gros, c'est l'université qui vient à vous!»
Nouveau Portail d’inscription aux services de garde: «Un processus très lourd»
Rattrapage
Anciennement «La Place 0-5»
Nouveau Portail d’inscription aux services de garde: «Un processus très lourd»
Bruce Springsteen réagit aux évènements de Minneapolis avec une nouvelle chanson
Rattrapage
Rafales de nouvelles
Bruce Springsteen réagit aux évènements de Minneapolis avec une nouvelle chanson
Infrastructures: «On assiste en temps réel à l'effondrement du réseau»
Rattrapage
Au Québec
Infrastructures: «On assiste en temps réel à l'effondrement du réseau»
«Il ne faut pas s'étonner ni s'offusquer de la sortie de Doug Ford»
Rattrapage
L'élection du PQ, une catastrophe?
«Il ne faut pas s'étonner ni s'offusquer de la sortie de Doug Ford»
Soutien à domicile: Québec officialise la rémunération des proches aidants
Rattrapage
«Mieux chez soi»
Soutien à domicile: Québec officialise la rémunération des proches aidants
Martin McGuire: la charge émotive du retour des «Nordiques»
Rattrapage
L'Avalanche ranime la nostalgie
Martin McGuire: la charge émotive du retour des «Nordiques»
«Le poste de transformation de Hampstead va être reconstruit complètement»
Rattrapage
Hydro-Québec
«Le poste de transformation de Hampstead va être reconstruit complètement»
Cinq ans dans le réseau public: les médecins privés en Cour supérieure
Rattrapage
Une discrimination selon l'âge?
Cinq ans dans le réseau public: les médecins privés en Cour supérieure
Des présentatrices météo victimes de menaces: «Vous avez toute notre solidarité»
Rattrapage
Expérience traumatisante
Des présentatrices météo victimes de menaces: «Vous avez toute notre solidarité»
Jeux de Milan-Cortina: Mikaël Kingsbury sera l’un des porte-drapeaux du Canada
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Jeux de Milan-Cortina: Mikaël Kingsbury sera l’un des porte-drapeaux du Canada
Le poids démographique du Québec en chute libre d'ici 2050
Rattrapage
Nouvelles statistiques
Le poids démographique du Québec en chute libre d'ici 2050