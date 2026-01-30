Rencontre avec officiers américains

Les séparatistes albertains ont été vivement critiqués par la classe politique canadienne après avoir demandé l'aide d'officiels américains afin de promouvoir l'indépendance de l'Alberta.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, est allé jusqu'à qualifier ces pourparlers de «trahison».

Les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez posent la question aux auditeurs: prenez-vous le mouvement indépendantiste de l'Alberta au sérieux?

Écoutez Charles St-Arnaud, économiste en chef d'Alberta Central, discuter de ce mouvement, vendredi, à La commission.