L'organisme Médecins sans frontières lance un cri du coeur alors que la montée de la violence à Port-au-Prince à Haïti continue de rendre difficile l'accès aux soins dans les hôpitaux.

Le nombre de blessés dus aux affrontements entre la police et les groupes armés ne cesse d’augmenter, tandis que les hôpitaux de la ville peinent à faire face à cet afflux de patients.

En parallèle, la diminution du financement internationale aggrave la crise humanitaire qui sévit dans le pays.

Écoutez Jean-Fabrice Piétri, coordinateur pour Médecin sans frontières à Port-Au-Prince, discuter de la situation, vendredi, à La commission.