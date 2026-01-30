Le Parti conservateur du Canada est réuni en congrès à Calgary ce week-end, un événement d'envergure qui rassemble environ 3 000 militants venus de partout au pays.

Pour le chef Pierre Poilievre, il s'agit d'un moment charnière puisqu'il subira son premier vote de confiance depuis la défaite électorale du parti.

Malgré ce revers, l'ambiance au sein des troupes demeure étonnamment positive et mobilisée autour des enjeux économiques.

Écoutez Luc Berthold aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le député souligne que le message de son chef concernant l'inflation alimentaire et la réduction des taxes résonne de plus en plus auprès des Canadiens.

Selon lui, même si les libéraux tentent de s'approprier certaines idées conservatrices, le leadership de Pierre Poilievre reste la seule option claire pour redresser les finances du pays.