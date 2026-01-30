 Aller au contenu
Politique fédérale
En congrès à Calgary

Pierre Poilievre face à son premier vote de confiance à Calgary

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 30 janvier 2026 12:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Pierre Poilievre face à son premier vote de confiance à Calgary
Pierre Poilievre fera face à son premier vote de confiance à Calgary. / Adrian Wyld / La Presse Canadienne

Le Parti conservateur du Canada est réuni en congrès à Calgary ce week-end, un événement d'envergure qui rassemble environ 3 000 militants venus de partout au pays.

Pour le chef Pierre Poilievre, il s'agit d'un moment charnière puisqu'il subira son premier vote de confiance depuis la défaite électorale du parti.

Malgré ce revers, l'ambiance au sein des troupes demeure étonnamment positive et mobilisée autour des enjeux économiques.

Écoutez Luc Berthold aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le député souligne que le message de son chef concernant l'inflation alimentaire et la réduction des taxes résonne de plus en plus auprès des Canadiens.

Selon lui, même si les libéraux tentent de s'approprier certaines idées conservatrices, le leadership de Pierre Poilievre reste la seule option claire pour redresser les finances du pays.

