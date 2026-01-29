Face aux actions de Trump

Plusieurs snowbirds qui avaient l'habitude de fuir l'hiver en se rendant aux États-Unis se tournent maintenant vers l'Espagne pour éviter le froid.
Écoutez Pauline Gervais, qui passe l’hiver en Espagne, discuter de sa décision jeudi avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On est arrivé au moment de l'élection de Donald Trump, puis on a vu les changements s'opérer, comparativement aux années précédentes où on était en Floride. Et à partir de là, ça a commencé là, on connaît l'histoire avec les tarifs et tout ça. Donc, déjà, l'année dernière, on envisageait de changer de destination.»