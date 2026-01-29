 Aller au contenu
Politique internationale
Face aux actions de Trump

Des snowbirds troquent les États-Unis pour l'Espagne

par 98.5

0:00
7:52

Entendu dans

La commission

le 29 janvier 2026 14:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des snowbirds troquent les États-Unis pour l'Espagne
Plusieurs snowbirds qui avaient l'habitude de fuir l'hiver en se déplaçant aux États-Unis se tournent maintenant vers l'Espagne pour éviter le froid. / Peera / Adobe Stock

Plusieurs snowbirds qui avaient l'habitude de fuir l'hiver en se rendant aux États-Unis se tournent maintenant vers l'Espagne pour éviter le froid. 

Écoutez Pauline Gervais, qui passe l’hiver en Espagne, discuter de sa décision jeudi avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«On est arrivé au moment de l'élection de Donald Trump, puis on a vu les changements s'opérer, comparativement aux années précédentes où on était en Floride. Et à partir de là, ça a commencé là, on connaît l'histoire avec les tarifs et tout ça. Donc, déjà, l'année dernière, on envisageait de changer de destination.»

Pauline Gervais

Vous aimerez aussi

«Ils n'ont pas encore digéré le discours de Davos» -Valérie Beaudoin
Le Québec maintenant
«Ils n'ont pas encore digéré le discours de Davos» -Valérie Beaudoin
0:00
6:56
Agents du ICE suspendus: «C'est rare, mais Trump a fait un mea culpa»
La commission
Agents du ICE suspendus: «C'est rare, mais Trump a fait un mea culpa»
0:00
8:41

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
29 janvier 2017: «Un jour sombre pour Québec et pour tout le Québec»
Rattrapage
Attentat de la grande mosquée de Québec
29 janvier 2017: «Un jour sombre pour Québec et pour tout le Québec»
«L'histoire du Canada est l'une des moins sanglantes qui soit» -Stéphane Dion
Rattrapage
Sa lettre dans le National Post fait jaser
«L'histoire du Canada est l'une des moins sanglantes qui soit» -Stéphane Dion
«En gros, c'est l'université qui vient à vous!»
Rattrapage
Solution pour former des enseignants non qualifiés
«En gros, c'est l'université qui vient à vous!»
Nouveau Portail d’inscription aux services de garde: «Un processus très lourd»
Rattrapage
Anciennement «La Place 0-5»
Nouveau Portail d’inscription aux services de garde: «Un processus très lourd»
Bruce Springsteen réagit aux évènements de Minneapolis avec une nouvelle chanson
Rattrapage
Rafales de nouvelles
Bruce Springsteen réagit aux évènements de Minneapolis avec une nouvelle chanson
Infrastructures: «On assiste en temps réel à l'effondrement du réseau»
Rattrapage
Au Québec
Infrastructures: «On assiste en temps réel à l'effondrement du réseau»
«Il ne faut pas s'étonner ni s'offusquer de la sortie de Doug Ford»
Rattrapage
L'élection du PQ, une catastrophe?
«Il ne faut pas s'étonner ni s'offusquer de la sortie de Doug Ford»
Soutien à domicile: Québec officialise la rémunération des proches aidants
Rattrapage
«Mieux chez soi»
Soutien à domicile: Québec officialise la rémunération des proches aidants
Martin McGuire: la charge émotive du retour des «Nordiques»
Rattrapage
L'Avalanche ranime la nostalgie
Martin McGuire: la charge émotive du retour des «Nordiques»
«Le poste de transformation de Hampstead va être reconstruit complètement»
Rattrapage
Hydro-Québec
«Le poste de transformation de Hampstead va être reconstruit complètement»
Cinq ans dans le réseau public: les médecins privés en Cour supérieure
Rattrapage
Une discrimination selon l'âge?
Cinq ans dans le réseau public: les médecins privés en Cour supérieure
Des présentatrices météo victimes de menaces: «Vous avez toute notre solidarité»
Rattrapage
Expérience traumatisante
Des présentatrices météo victimes de menaces: «Vous avez toute notre solidarité»
Jeux de Milan-Cortina: Mikaël Kingsbury sera l’un des porte-drapeaux du Canada
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Jeux de Milan-Cortina: Mikaël Kingsbury sera l’un des porte-drapeaux du Canada
Le poids démographique du Québec en chute libre d'ici 2050
Rattrapage
Nouvelles statistiques
Le poids démographique du Québec en chute libre d'ici 2050