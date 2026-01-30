 Aller au contenu
Politique fédérale
Attaque contre les avions canadiens

Menaces de Trump envers Bombardier: «C'est inexplicable» -John Gradek

le 30 janvier 2026 15:37

Philippe Cantin
Le président Donald Trump a menacé, jeudi, de fermer l'accès aux zones aériennes des États-Unis aux avions canadiens et d'appliquer de nouveaux droits de douane aux entreprises du Canada.

Dans son message sur son réseau social Truth, le président américain s'attaque à certains types d'appareils canadiens, décriant que la compagnie américaine Gulfstream, un concurrent de Bombardier, n'ait pas reçu la certification du Canada.

L'action de Bombardier, de son côté, à connu une baisse de six pour cent (6%), vendredi, à la suite de cette sortie du président américain.

Écoutez l'expert en aviation John Gradek, analyser la situation, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

