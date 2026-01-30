En direct du congrès conservateur à Calgary, Dimitri Soudas invite au calme face aux déclarations de Donald Trump, rappelant ses propos absurdes sur la Chine et le hockey pour illustrer son penchant à l'exagération.

L'analyste se concentre sur le vote de confiance à venir pour Pierre Poilievre, soulignant que le véritable test sera le taux de participation des délégués, notamment ceux du Québec et de l'Ontario.

Enfin, il aborde la montée du sentiment autonomiste en Alberta, comparant leur frustration envers l'ingérence d'Ottawa à celle du Québec, tout en notant que l'appui au séparatisme stagne entre 20 et 25 %.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.