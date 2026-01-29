Pour l'année 2026

L'année boursière a été assez exceptionnelle en 2025, comme lors des deux précédentes années.
Quelle sont les prévisions pour 2026?
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Pour 2026, la Banque Nationale et Desjardins prévoient une croissance des profits d’entreprises allant de 13 à 16 % aux États-Unis et au Canada;
- On s'attend à une diversification sectorielle accrue (or, cuivre, intelligence artificielle);
- On demeure prudents face à d’éventuels conflits commerciaux, notamment liés à Donald Trump et l’Accord de libre-échange nord-américain.