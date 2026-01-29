 Aller au contenu
Économie
Pour l'année 2026

De bonnes perspectives pour les marchés boursiers

par 98.5

0:00
6:45

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 janvier 2026 17:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
À vos intérêts / Cogeco Média

L'année boursière a été assez exceptionnelle en 2025, comme lors des deux précédentes années.

Quelle sont les prévisions pour 2026?

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Pour 2026, la Banque Nationale et Desjardins prévoient une croissance des profits d’entreprises allant de 13 à 16 % aux États-Unis et au Canada;
  • On s'attend à une diversification sectorielle accrue (or, cuivre, intelligence artificielle);
  • On demeure prudents face à d’éventuels conflits commerciaux, notamment liés à Donald Trump et l’Accord de libre-échange nord-américain.

Vous aimerez aussi

La SAQ tente-t-elle de nous inciter à boire davantage?
La commission
La SAQ tente-t-elle de nous inciter à boire davantage?
0:00
11:10
«Le message que Mark Carney a lancé à Davos est entendu»
Le Québec maintenant
«Le message que Mark Carney a lancé à Davos est entendu»
0:00
6:30

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
Rattrapage
Chaos à Minneapolis
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
Rattrapage
Des Albertains discutent avec les Américains
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
«L'objectif était d'empêcher des livraisons illicites aux personnes incarcérées»
Rattrapage
Prison de Bordeaux: opération antidrones
«L'objectif était d'empêcher des livraisons illicites aux personnes incarcérées»
«L'amour est la plus extraordinaire invention de tous les temps» -A. Jardin
Rattrapage
La femme qui a inventé l’amour
«L'amour est la plus extraordinaire invention de tous les temps» -A. Jardin
L'Avalanche dans l'uniforme des Nordiques : «C'est un beau clin d'œil»
Rattrapage
Match des Canadiens au Centre Bell
L'Avalanche dans l'uniforme des Nordiques : «C'est un beau clin d'œil»
Place à la version québécoise du FC Supra
Rattrapage
Soccer
Place à la version québécoise du FC Supra
État des hôpitaux : «Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan»
Rattrapage
Fuites d'eau dans plusieurs cliniques
État des hôpitaux : «Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan»
«C'est un film fascinant qui s'incruste dans le milieu des coachs de vie»
Rattrapage
Gourou en salle dès vendredi
«C'est un film fascinant qui s'incruste dans le milieu des coachs de vie»
Séparatisme en Alberta: une demande de 500 milliards $ à Washington?
Rattrapage
L'indépendance s'invite à la rencontre des PM
Séparatisme en Alberta: une demande de 500 milliards $ à Washington?
L'impact du congédiement d'Eric Raymond sur la gestion des gardiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'impact du congédiement d'Eric Raymond sur la gestion des gardiens
Les souvenirs olympiques de Philippe Bonneville
Rattrapage
Il sera à Milan-Cortina pour Cogeco Media
Les souvenirs olympiques de Philippe Bonneville
«C'est de l'intimidation, ils sont en colère» Michèle Boisvert
Rattrapage
Posture de Scott Bessent envers Carney
«C'est de l'intimidation, ils sont en colère» Michèle Boisvert
«Ils n'ont pas encore digéré le discours de Davos» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Bessent interpelle Mark Carney.
«Ils n'ont pas encore digéré le discours de Davos» -Valérie Beaudoin
«L'élection est dans dix mois, pourquoi commenter?» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Doug Ford ne veut pas que le PQ gagne en octobre
«L'élection est dans dix mois, pourquoi commenter?» -Dimitri Soudas