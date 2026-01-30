Politique «Mieux chez soi»

La ministre de la Santé Sonia Bélanger a présenté la nouvelle politique nationale de soutien à domicile, intitulée «Mieux chez soi».

Ce plan repose sur trois piliers: un rôle accru pour les CLSC, une collaboration renforcée avec les entreprises d'économie sociale et la création d'une allocation autonomie.

Cette dernière permettra de rémunérer certains des 1,5 million de proches aidants au Québec à hauteur de 21 $ de l'heure, après évaluation par un travailleur social.

Le gouvernement injecte 100 millions de dollars supplémentaires cette année, portant le budget total du soutien à domicile à 2,6 milliards de dollars.

Écoutez la ministre de la Santé Sonia Bélanger expliquer le tout, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.