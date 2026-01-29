 Aller au contenu
Politique
L'indépendance s'invite à la rencontre des PM

Séparatisme en Alberta: une demande de 500 milliards $ à Washington?

par 98.5

0:00
6:19

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 janvier 2026 15:37

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Séparatisme en Alberta: une demande de 500 milliards $ à Washington?
La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, lors de la rencontre des premiers ministres du Canada. / La Presse Canadienne

Un vent de discorde souffle sur la rencontre des premiers ministres canadiens à Ottawa.

Selon des révélations du Financial Times, des représentants de l'Alberta Prosperity Project, un groupe militant pour l'indépendance de la province, auraient sollicité une ligne de crédit massive de 500 milliards de dollars auprès de l'administration américaine pour financer une éventuelle souveraineté.

Écoutez Antoine Trépanier, journaliste de La Presse à Ottawa, faire le point jeudi à La commission.

Cette démarche auprès du Département d'État et du Trésor américain a provoqué l'indignation de plusieurs politiciens, dont le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, qui n'a pas hésité à parler de «trahison».

De son côté, le premier ministre canadien Mark Carney a rappelé l'importance de la souveraineté nationale, tout en précisant que le président Donald Trump n'avait jamais abordé l'indépendance de l'Alberta ou du Québec lors de leurs discussions.

 Autres sujets abordés

  • Souveraineté du Québec: François Legault appelle ses homologues à la retenue et rappelle que l'avenir du Québec appartient uniquement aux Québécois.
  • Unité canadienne: Doug Ford exprime ses inquiétudes et qualifie de « désastre » l'éventuelle élection de séparatistes au Québec.
  • Élections à venir: Mark Carney souligne qu'avec un scrutin dans neuf mois au Québec, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur les chefs de partis.

Vous aimerez aussi

Mark Carney, l'homme qui «marche sur l’eau» dans les sondages
Lagacé le matin
Mark Carney, l'homme qui «marche sur l’eau» dans les sondages
0:00
4:52
«C'est une machine très bien huilée qui est derrière Christine Fréchette»
Lagacé le matin
«C'est une machine très bien huilée qui est derrière Christine Fréchette»
0:00
13:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Rattrapage
Pour l'année 2026
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
Rattrapage
Chaos à Minneapolis
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
Rattrapage
Des Albertains discutent avec les Américains
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
«L'objectif était d'empêcher des livraisons illicites aux personnes incarcérées»
Rattrapage
Prison de Bordeaux: opération antidrones
«L'objectif était d'empêcher des livraisons illicites aux personnes incarcérées»
«L'amour est la plus extraordinaire invention de tous les temps» -A. Jardin
Rattrapage
La femme qui a inventé l’amour
«L'amour est la plus extraordinaire invention de tous les temps» -A. Jardin
L'Avalanche dans l'uniforme des Nordiques : «C'est un beau clin d'œil»
Rattrapage
Match des Canadiens au Centre Bell
L'Avalanche dans l'uniforme des Nordiques : «C'est un beau clin d'œil»
Place à la version québécoise du FC Supra
Rattrapage
Soccer
Place à la version québécoise du FC Supra
État des hôpitaux : «Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan»
Rattrapage
Fuites d'eau dans plusieurs cliniques
État des hôpitaux : «Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan»
«C'est un film fascinant qui s'incruste dans le milieu des coachs de vie»
Rattrapage
Gourou en salle dès vendredi
«C'est un film fascinant qui s'incruste dans le milieu des coachs de vie»
L'impact du congédiement d'Eric Raymond sur la gestion des gardiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'impact du congédiement d'Eric Raymond sur la gestion des gardiens
Les souvenirs olympiques de Philippe Bonneville
Rattrapage
Il sera à Milan-Cortina pour Cogeco Media
Les souvenirs olympiques de Philippe Bonneville
«C'est de l'intimidation, ils sont en colère» Michèle Boisvert
Rattrapage
Posture de Scott Bessent envers Carney
«C'est de l'intimidation, ils sont en colère» Michèle Boisvert
«Ils n'ont pas encore digéré le discours de Davos» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Bessent interpelle Mark Carney.
«Ils n'ont pas encore digéré le discours de Davos» -Valérie Beaudoin
«L'élection est dans dix mois, pourquoi commenter?» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Doug Ford ne veut pas que le PQ gagne en octobre
«L'élection est dans dix mois, pourquoi commenter?» -Dimitri Soudas