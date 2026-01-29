L'indépendance s'invite à la rencontre des PM

Un vent de discorde souffle sur la rencontre des premiers ministres canadiens à Ottawa.

Selon des révélations du Financial Times, des représentants de l'Alberta Prosperity Project, un groupe militant pour l'indépendance de la province, auraient sollicité une ligne de crédit massive de 500 milliards de dollars auprès de l'administration américaine pour financer une éventuelle souveraineté.

Écoutez Antoine Trépanier, journaliste de La Presse à Ottawa, faire le point jeudi à La commission.

Cette démarche auprès du Département d'État et du Trésor américain a provoqué l'indignation de plusieurs politiciens, dont le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, qui n'a pas hésité à parler de «trahison».

De son côté, le premier ministre canadien Mark Carney a rappelé l'importance de la souveraineté nationale, tout en précisant que le président Donald Trump n'avait jamais abordé l'indépendance de l'Alberta ou du Québec lors de leurs discussions.

