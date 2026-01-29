Fuites d'eau dans plusieurs cliniques

Plusieurs cliniques de l'Hôpital Notre-Dame ont été touchées par des fuites d’eau un peu plus tôt ce mois-ci, et une situation similaire est survenue à l'hôpital Douglas plus tôt cette semaine.
Écoutez Vincent Marissal, député indépendant de Rosemont, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan. Le gouvernement se pète les bretelles en disant qu'on a pour 140 milliards $ dans le PQI, mais ça ne veut rien dire si on n'a pas un plan et les fonds pour réaliser, sur plusieurs années, tous ces projets qu'on fait juste empiler, parce que ça fait des belles annonces, dans un plan qui est complètement hypothétique, fictif et théorique.»