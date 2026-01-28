Il sera à Milan-Cortina pour Cogeco Media

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina commencent dans une dizaine de jours. Encore une fois, le journaliste Philippe Bonneveille sera sur place pour le compte de Cogeco.
Écoutez Philippe Bonneville partager ses coups de coeur des précédentes éditions avec Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Ses plus beaux jeux, ceux de Paris;
- La victoire du pays hôte, le Brésil, en finale du tournoi olympique de soccer;
- Le souvenir mémorable d'avoir assisté à la performance de Mikaël Kingsbury aux Jeux de Pyeongchang en 2018.