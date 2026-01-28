Mario Langlois et Philippe Cantin discutent du congédiement d’Éric Raymond, l'entraîneur des gardiens des Canadiens de Montréal, une décision prise par Jeff Gorton et Martin St-Louis après une évaluation prolongée.
Les sujets discutés
- Ils évoquent l’impact de cette décision sur la gestion des gardiens
- Carey Price n'a toujours pas été remplacé;
- On compare la situation à celle des Islanders de New York avec Patrick Roy
- L’importance d’une nouvelle voix, l’amélioration interne et la dynamique offensive de l’équipe.