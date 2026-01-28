 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

L'impact du congédiement d'Eric Raymond sur la gestion des gardiens

par 98.5 Sports

0:00
5:58

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 janvier 2026 18:29

Avec

Philippe Cantin
Mario Langlois
Mario Langlois / Cogeco Média

Mario Langlois et Philippe Cantin discutent du congédiement d’Éric Raymond, l'entraîneur des gardiens des Canadiens de Montréal, une décision prise par Jeff Gorton et Martin St-Louis après une évaluation prolongée.

Les sujets discutés

  • Ils évoquent l’impact de cette décision sur la gestion des gardiens
  • Carey Price n'a toujours pas été remplacé;
  • On compare la situation à celle des Islanders de New York avec Patrick Roy
  • L’importance d’une nouvelle voix, l’amélioration interne et la dynamique offensive de l’équipe.

Vous aimerez aussi

Les amateurs de sports
0:00
11:59
Les amateurs de sports
0:00
22:06

