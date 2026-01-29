Des Albertains discutent avec les Américains

Des ténors du mouvement souverainiste albertain sont allés à Washington rencontrer des membres de l'administration Trump.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter les rencontres entre les Albertains et l'administration Trump au micro de Philippe Cantin.

Ce n'est pas juste une curiosité diplomatique de la part de l'administration américaine, assure l'analyste.

«On va appeler un chat un chat. C'est une ingérence étrangère sans précédent dans les affaires internes du Canada, menée par les États-Unis contre le Canada, un pays allié souverain, membre du G7 et partenaire stratégique depuis des décennies.»