Prison de Bordeaux: opération antidrones

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) ont mené des opérations antidrones près de l'Établissement de détention de Montréal (Bordeaux) à la mi-janvier 2026.

Ces dernières ont mené à l'arrestation de cinq suspects impliqués dans des livraisons illicites de cellulaires et de stupéfiants par drone. Un des suspects a aussi été accusé de possession d'une arme à feu prohibée.

Écoutez David Shein, inspecteur-chef pour le SPVM, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.