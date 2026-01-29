 Aller au contenu
Société
Prison de Bordeaux: opération antidrones

«L'objectif était d'empêcher des livraisons illicites aux personnes incarcérées»

par 98.5

0:00
9:52

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 janvier 2026 16:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«L'objectif était d'empêcher des livraisons illicites aux personnes incarcérées»
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) ont mené des opérations antidrones près de l'Établissement de détention de Montréal (Bordeaux) à la mi-janvier 2026. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) ont mené des opérations antidrones près de l'Établissement de détention de Montréal (Bordeaux) à la mi-janvier 2026.

Ces dernières ont mené à l'arrestation de cinq suspects impliqués dans des livraisons illicites de cellulaires et de stupéfiants par drone. Un des suspects a aussi été accusé de possession d'une arme à feu prohibée.

Écoutez David Shein, inspecteur-chef pour le SPVM, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin. 

«L'objectif, c'était de contrecarrer des livraisons illicites aux personnes incarcérées à l'intérieur des murs de la prison de Bordeaux. Nos services de renseignements ont travaillé main dans la main. On sait que le ministre de la Sécurité publique a mis beaucoup d'efforts pour améliorer la sécurité dans la prison. Au SPVM, on salue tous ces efforts-là. Il y a des crimes qui sont commandés de l'intérieur des murs. Alors, on a voulu faire notre part également de l'extérieur de la prison.»

David Shein

Vous aimerez aussi

Le déclin démographique du Québec: entre stagnation économique et défis sociaux
Lagacé le matin
Le déclin démographique du Québec: entre stagnation économique et défis sociaux
0:00
10:17
Spécial «du roi» | L'énigme du jeudi 29 janvier
Lagacé le matin
Spécial «du roi» | L'énigme du jeudi 29 janvier
0:00
2:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Rattrapage
Pour l'année 2026
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
Rattrapage
Chaos à Minneapolis
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
Rattrapage
Des Albertains discutent avec les Américains
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
«L'amour est la plus extraordinaire invention de tous les temps» -A. Jardin
Rattrapage
La femme qui a inventé l’amour
«L'amour est la plus extraordinaire invention de tous les temps» -A. Jardin
L'Avalanche dans l'uniforme des Nordiques : «C'est un beau clin d'œil»
Rattrapage
Match des Canadiens au Centre Bell
L'Avalanche dans l'uniforme des Nordiques : «C'est un beau clin d'œil»
Place à la version québécoise du FC Supra
Rattrapage
Soccer
Place à la version québécoise du FC Supra
État des hôpitaux : «Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan»
Rattrapage
Fuites d'eau dans plusieurs cliniques
État des hôpitaux : «Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan»
«C'est un film fascinant qui s'incruste dans le milieu des coachs de vie»
Rattrapage
Gourou en salle dès vendredi
«C'est un film fascinant qui s'incruste dans le milieu des coachs de vie»
Séparatisme en Alberta: une demande de 500 milliards $ à Washington?
Rattrapage
L'indépendance s'invite à la rencontre des PM
Séparatisme en Alberta: une demande de 500 milliards $ à Washington?
L'impact du congédiement d'Eric Raymond sur la gestion des gardiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'impact du congédiement d'Eric Raymond sur la gestion des gardiens
Les souvenirs olympiques de Philippe Bonneville
Rattrapage
Il sera à Milan-Cortina pour Cogeco Media
Les souvenirs olympiques de Philippe Bonneville
«C'est de l'intimidation, ils sont en colère» Michèle Boisvert
Rattrapage
Posture de Scott Bessent envers Carney
«C'est de l'intimidation, ils sont en colère» Michèle Boisvert
«Ils n'ont pas encore digéré le discours de Davos» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Bessent interpelle Mark Carney.
«Ils n'ont pas encore digéré le discours de Davos» -Valérie Beaudoin
«L'élection est dans dix mois, pourquoi commenter?» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Doug Ford ne veut pas que le PQ gagne en octobre
«L'élection est dans dix mois, pourquoi commenter?» -Dimitri Soudas