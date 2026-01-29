Gourou en salle dès vendredi

Le film Gourou, qui plonge dans le monde des coachs en développement personnel, sortira en salle dès vendredi.
Écoutez Catherine Beauchamp, qui a eu l'occasion de regarder le film, en discuter lors de sa chronique jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est un film qui est fascinant parce qu'on fait une incursion dans le milieu des coachs de vie, tous ces gourous qui nous prônent et qui nous dictent comment nous comporter.»
Écoutez la chroniqueuse présenter également ses entretiens avec le réalisateur du film et l'acteur principal.