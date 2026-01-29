 Aller au contenu
Gourou en salle dès vendredi

«C'est un film fascinant qui s'incruste dans le milieu des coachs de vie»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 janvier 2026 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«C'est un film fascinant qui s'incruste dans le milieu des coachs de vie»
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le film Gourou, qui plonge dans le monde des coachs en développement personnel, sortira en salle dès vendredi. 

Écoutez Catherine Beauchamp, qui a eu l'occasion de regarder le film, en discuter lors de sa chronique jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«C'est un film qui est fascinant parce qu'on fait une incursion dans le milieu des coachs de vie, tous ces gourous qui nous prônent et qui nous dictent comment nous comporter.»

Catherine Beauchamp

Écoutez la chroniqueuse présenter également ses entretiens avec le réalisateur du film et l'acteur principal.

