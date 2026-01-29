Chaos à Minneapolis

Celui qui est considéré comme le «Tsar de la frontière» aux États-Unis, Tom Homan a pris les choses en main à Minneapolis.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Tom Homan parle de manquements de la gestion fédérale, mais Donald Trump relance la rhétorique sécuritaire via Truth Social;
- Le débat sur l’immigration impacte le budget fédéral américain, menaçant une nouvelle paralysie budgétaire avant le 31 janvier 2026;
- Pourquoi est-ce que Donald Trump somnole parfois?
- Le FBI a perquisitionné le centre électoral de Fulton County (Géorgie), lié aux accusations de fraude de Rudy Giuliani, condamné à verser 148 millions de dollars pour diffamation.